Milan, in tre sulla via del recupero: Loftus-Cheek, Kalulu e Krunic verso la convocazione contro la Juventus

Mentre molti calciatori sono in giro per il mondo con le rispettive Nazionali, a Milanello prosegue il percorso di recupero per gli infortunati del Milan. Al rientro dalla sosta i rossoneri sono subito chiamati a un match impegnativo contro la Juventus in cui mancheranno per squalifica sia Maignan che Theo Hernandez. Il mister Stefano Pioli può però essere ottimista sulle condizioni di Pierre Kalulu, Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutti e tre sono attesi nella lista dei convocati per il big match contro i bianconeri.