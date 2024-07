Milan, Ibrahimovic: “Morata? E’ il posto perfetto per lui, vogliamo renderlo felice”

Il Milan vola negli Stati Uniti, dove – nella notte italiana – affronteranno il Manchester City. Il senior advisor Zlatan Ibrahimovic interviene in conferenza stampa: “Giocare partite importanti in preseason è sicuramente diverso. Le squadre arrivano con dei carichi di lavoro di due allenamenti al giorno, con una preparazione che deve servirti per il resto della stagione. È una sfida importante, motivante, per i tifosi è speciale perché possono vedere grandi squadre che magari si affronteranno in Champions League. Ma siamo all’inizio del lavoro, queste partite ti restituiscono qualcosa al di là del risultato. Per l’allenatore, poi, è importante dare la sua impronta, la sua filosofia di gioco, in un tempo ridotto”. “Morata? Gli ho detto che il Milan è il posto perfetto per lui, è il giocatore che cercavamo e attorno a lui avrà dei compagni che sapranno esaltarlo per le sue qualità. Vogliamo renderlo felice e se ci riusciremo sappiamo che renderà alla grande. Non vediamo l’ora di vederlo in gruppo“.

La parola passa poi a Christian Pulisic: “È sempre un onore tornare a giocare nel mio paese e farlo con una squadra storica come il Milan è davvero speciale. Non mi sento un volto o un simbolo, semplicemente amo giocare a calcio e fare parte di questo club. Sugli spalti, nelle prossime partite, avrò familiari e amici e non sempre è facile averli con me in Italia: sarà fantastico. Sono davvero emozionato. Voglio contribuire a fare crescere questo sport negli Stati Uniti e penso che negli ultimi anni questo stia avvenendo. Nei prossimi anni, anche col Mondiale, le cose continueranno a migliorare. La scorsa stagione è stata ottima per me individualmente, ma l’obiettivo è sempre quello di vincere partite e trofei. Spero, in questa stagione, di fare ancora meglio per portare questa squadra al successo”.