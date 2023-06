Milan, Ibrahimovic in conferenza stampa: “Sono orgoglioso, da domani uomo libero. Società non sapeva del ritiro”

Zlatan Ibrahimovic, dopo la passerella finale a San Siro, ha parlato in conferenza stampa confermando l’addio al calcio giocato. “E’ stata una giornata speciale, nessuno in società sapeva che avrei annunciato il ritiro. Non lo avevo detto a nessuno, solo che dovevamo fare qualcosa per questa ultima partita. Da domani sono un uomo libero, mi dispiace per voi giornalisti che avrete meno lavoro. Sono orgoglioso di questa carriera lunga, devo ringraziare tante persone che mi hanno fatto arrivare fino a oggi. Chi è importante per me lo sa.”

“Tre mesi fa ero in panico all’idea di smettere, ora invece sono pronto e tranquillo ma anche la mia famiglia non lo sapeva. Oggi ero uno zombie, pioveva e ho pensato “Anche Dio è triste” – prosegue Ibrahimovic – Mi mancherà lo spogliatoio, dove dividevo tutto. Adesso dovrò farlo solo con mia moglie, ma qui al Milan ho trovato amore la seconda volta. Ho acquisito altri 25 figli oltre i due che ho a casa.”