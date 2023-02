Milan, Hernandez: “Dopo il Mondiale sono stato giù di morale, ora sono pronto”

Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Milan sul Torino. “Arrivavamo da partite in cui non abbiamo giocato bene, sono tre punti molto importanti. C’è stato un problema mentale, ma siamo una squadra forte e i tifosi sono con noi”. L’esterno rossonero ha poi continuato: “Sono contento che Giroud abbia segnato. Ibrahimovic è un allenatore-giocatore e questa vittoria è arrivata anche grazie a lui, che tornava in panchina proprio oggi”. Poi ha concluso: “Contro il Tottenham sarà difficile ma proveremo a vincere. Dopo il Mondiale sono stato giù di morale ma ora sono pronto per tornare davvero”.