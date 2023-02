Ansia per Alberto Zaccheroni: in terapia intensiva dopo un incidente domestico

Il mondo del calcio è in ansia per Alberto Zaccheroni. L’allenatore 69enne che ha vinto uno scudetto in Serie A col Milan è infatti ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva a causa di un brutto incidente domestico. Il tecnico di Cesenatico è caduto nella sua casa nei pressi di una scala interna ed è stato soccorso dai sanitari del 118, privo di sensi, e trasportato subito in ospedale a Cesena. Da capire se il mister abbia avuto un precedente malore che ha provocato la caduta o se sia stato l’impatto violento col pavimento a causargli il trauma cranico e le complicazioni. Zaccheroni è vigile, ma in rianimazione: secondo quanto riferiscono i giornali locali romagnoli, quali il Corriere di Romagna, le sue condizioni sarebbero serie.