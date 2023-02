Liga 2022/23: il Cadice tenta la risalita, battuto 2-0 il Girona

Il Cadice tenta la risalita verso la salvezza e lo fa battendo il Girona per 2-0 nella 21esima giornata della Liga 2022/23. I padroni di casa si posizionano momentaneamente al quindicesimo posto con 22 punti, i biancorossi invece restano in 11esima posizione a quota 24.

Doppio vantaggio Cadice al termine del primo tempo regolamentare. Il risultato viene sbloccato praticamente subito: è Escalante al sesto minuto a piombare su un pallone vagante in area e spiazza il portiere con un tiro sotto la traversa. Guardiola raddoppia poi per i padroni di casa al 34esimo, con un tiro dal limite calciato alla destra di Gazzaniga. Poche occasioni ma tanti cartellini nella seconda frazione, gli uomini di Michel riescono a recuperare e si arrendono al Cadice per 2-0.