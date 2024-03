Milan, Giroud glissa sul futuro negli Usa: “No comment, la stagione non è ancora finita”

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista a Telefoot su TF1, rispondendo ai rumors che lo vorrebbero vicino al Los Angeles FC, dove raggiungerebbe il connazionale Hugo Lloris. “No comment. Sono nella squadra francese e la stagione non è finita, non ho niente da dichiarare“, ha glissato il transalpino. Parlando poi della nazionale francese, il centravanti rossonero ha dichiarato: “Sentirmi supportato dal pubblico mi riempie di gioia e orgoglio. Mi godo ogni istante, mi diverto in campo, e questa è la cosa che conta. Può essere che l’Europeo sia la mia ultima competizione con la Nazionale, ma non è stato ancora deciso nulla. Ovviamente siamo più vicini alla fine che all’inizio, e per questo voglio sfruttare al massimo ogni momento“. Infine sulla concorrenza di Thuram e Kolo Muani: “Abbiamo caratteristiche diverse, ma la concorrenza stimola ognuno di noi a dare il meglio ed essere efficaci per la squadra. L’allenatore fa le sue scelte, ma è sicuramente fortunato ad avere tante frecce a disposizione per il suo arco“.