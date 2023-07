Milan, Gazzetta dello Sport: si tratta per il prestito di Danjuma

Il Milan è interessato a Arnaut Danjuma. L’attaccante olandese è tornato al Tottenham dopo l’esperienza al Villareal e verrà ceduto nuovamente dagli Spurs. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club rossonero sarebbe interessato al classe 1997 sia per l’età che per la grande duttilità nei ruoli offensivi. Danjuma può infatti giocare sia da centravanti che da ala sinistra, come sostituto di Leao, o da ala destra, come prima alternativa a Pulisic. Nei piani del Milan l’idea Danjuma potrebbe concretizzarsi solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, anche in base all’esito della trattativa per Chuckwueze.