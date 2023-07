Milan, Gazzetta: nel mirino Boulaye Dia, l’attaccante ha una clausola da 25 milioni

Nuovo nome per l’attacco del Milan, al lavoro sul mercato per regalare una punta a Stefano Pioli. Si tratta di Boulaye Dia, attaccante della Salernitana che ha fatto molto bene nella scorsa stagione. Al suo primo anno in Serie A ha infatti realizzato sedici gol ed ha giocato un ruolo cruciale nella salvezza del club. Motivo per il quale i campani hanno immediatamente esercitato il diritto di riscatto fissato a 12 milioni e sorridono pensando a una possibile plusvalenza.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero infatti pensando di pagare la clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Pur non essendo infatti giovanissimo (26 anni), Dia rappresenta un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera e può fare molto bene in Serie A. Inoltre, secondo la Rosea il Milan potrebbe ottenere uno sconto dalla Salernitana tramite l’inserimento di alcune contropartite nell’operazione. I nomi più caldi sono quelli di Daniel Maldini, reduce dal prestito allo Spezia, e Lorenzo Colombo, che ha disputato l’ultimo campionato con il Lecce.