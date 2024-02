Milan, Furlani: “San Siro non soddisfa gli standard necessari per un’esperienza ottimale”

“Guardando avanti, il percorso futuro del Milan prevede la continuazione del nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America, insieme al progetto ambizioso di un nuovo stadio a San Donato. Il nostro attuale stadio, con la sua età e le sue limitazioni, non soddisfa più gli standard necessari per offrire un’esperienza ottimale ai nostri tifosi”. A dirlo è stato l’ad del Milan, Giorgio Furlani intervenuto a Investopia 2024, prestigioso meeting con manager, economisti e importanti funzionari governativi come ospiti. L’intervento del Ceo rossonero è stato diffuso dal club in una nota in serata. Il Milan, che ha ascoltato il Sindaco Beppe Sala sulla possibilità di ristrutturare San Siro, mantiene come priorità quindi il progetto del nuovo stadio a San Donato. Nonostante questo, però, il colosso italiano delle costruzioni Webuild produrrà entro tre mesi uno studio di fattibilità per la ristrutturazione del ‘Meazza’, come deciso nel vertice con Sala.