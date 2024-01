Milan, Furlani: “Razzismo contro Maignan? Uno schifo quello che succede negli stadi”

“Il caso Maignan? È veramente uno schifo quello che succede negli stadi, nella società. Noi faremo qualcosa domani per la gara col Bologna”. Queste le parole dell’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, intercettato dai cronisti prima dell’ingresso in Via Rosellini per l’assemblea della Lega Serie A alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina, tornando sul caso razzismo di Udine.