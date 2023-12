Milan, Furlani: “Un leader come Ibra nella dirigenza sottolinea impegno per futuro successo”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic: “Portare un leader del suo calibro nella dirigenza rimarca il nostro impegno per il futuro successo del club a beneficio di giocatori e tifosi. Siamo fortunati ad avere accesso alla creatività di Zlatan e alla sua ampia rete di relazione nel calcio europeo così da continuare a elevare il club su un palcoscenico europeo“.

Ha poi parlato anche Paolo Scaroni, presidente del Milan: “Nel corso della sua permanenza nel club, la sua etica del lavoro – unita alla sua determinazione e all’incessante ricerca del successo – è stata sotto gli occhi di tutti. Ibra incarna ciò che vuol dire essere un campione ed averlo come consulente è una vittoria sotto ogni aspetto sia per la proprietà che per il senior management: continuiamo a dedicare il massimo impegno per riportare il Milan ai vertici del calcio globale“.