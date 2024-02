Milan all’esame Frosinone, la terza vittoria di fila in trasferta manca a Pioli da quasi un anno e mezzo

Dopo Empoli e Udine, ecco Frosinone. Il Milan è atteso da un nuovo esame in trasferta, visto che con gli ultimi due successi lontani dal Meazza ha messo al sicuro la zona Champions e ha ritrovato fiducia e compattezza, solo minata dal pareggio amaro col Bologna in casa. E’ un buon periodo per i ragazzi di Pioli, e la complicata visita allo Stirpe, contro una squadra che ha ottenuto 20 punti in 11 partite casalinghe tra le mura amiche, superando giunti a questo punto la somma delle precedenti esperienze in A dopo lo stesso numero di partite in casa (14 punti nel 2018/2019, solo 5 nel 2016/2017), e che dopo diversi ko di fila ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due sfide in assoluto, risulta essere una prova della maturità assolutamente niente male.

Non si può prescindere dai tre punti, anche se gli assilli di classifica di certo non ci sono: il terzo posto è blindato, i primi due sembrano ormai perduti, ci si concentrerà a breve sull’Europa League. Ma le ambizioni ci sono: innanzitutto, tre vittorie di fila in trasferta nello stesso campionato mancano a Pioli ormai da quasi un anno e mezzo, dal periodo tra settembre e ottobre del 2022. Eravamo ancora nello scorso campionato e il Milan giocava con lo status di campione d’Italia, sembra essere passata un’era geologica, sono cambiati diversi giocatori, la guida tecnica è la stessa ma pare al capolinea a fine stagione. Ecco perché serve vincere, per lasciare senza rimpianti e non incrinare il proseguo della stagione, ma guai a sottovalutare la gioventù in mano a Eusebio Di Francesco, che al di là dell’inevitabile flessione ha l’obiettivo salvezza da perseguire e tanti buoni presagi per riuscirsi, mista alla qualità di alcuni interpreti, Soulé su tutti, e alla capacità di ruotare tanto senza perdere di vista il focus, il bel gioco per arrivare ai punti. Insomma, non una trasferta comoda su un campo in cui hanno già perso sei squadre, ma il Milan ha un solo obiettivo: vincere e dimostrare che si può avere continuità anche in questa stagione a dir poco strana.