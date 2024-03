Milan-Empoli, Nicola: “Dobbiamo essere vulcanici, loro non sono Leao-dipendenti”

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, match della ventottesima giornata di Serie A in programma domani alle ore 15:00 a San Siro. L’allenatore dei toscani non nasconde le difficoltà della sfida ai rossoneri di Pioli, ma allo stesso tempo professa ottimismo: “Serve entusiasmo, oltre che concentrazione. Servirà un Empoli vulcanico, sia per energia che per organizzazione. Abbiamo lavorato bene – spiega Nicola – Non abbiamo cambiato il nostro modo di fare le cose solo per la sconfitta di Cagliari, cambia solo l’atteggiamento perchè cambiano gli avversari.”

“Affrontare una squadra come il Milan, che gioca ogni tre giorni, per noi è una grande opportunità di crescita. Per me con il Cagliari è stata una delle nostre migliori prestazioni a livello di qualità, dobbiamo migliorare in alcune situazioni per capire velocemente quando un’azione sta diventando pericolosa. Stiamo cercando idee un po’ diverse – prosegue il tecnico dell’Empoli – Leao assente? Non credo che il Milan sia Leao-dipendente, la rosa è competitiva e quindi per noi sarà un’opportunità importante per capire dove dobbiamo migliorare.” A livello di singoli, Nicola fa il punto: “Caputo, Zurkowski ed Ebuehi hanno lavorato con noi tutta la settimana, sarebbe bello potergli dare subito l’aspetto nervoso della partita. Shpendi? Sono contento, sa che non c’è posto ma può essere determinante in qualsiasi momento.”