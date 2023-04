Milan-Empoli 0-0, Zanetti: “Punto fondamentale per la salvezza”

“Atteggiamento straordinario da parte dei miei ragazzi. Siamo a caccia di punti salvezza e non bisogna aver vergogna di giocare in modo diverso contro un avversario impressionante. Quello di oggi è un pareggio fondamentale per noi, che ci permette di avvicinarci sempre di più all’obiettivo”. Così Paolo Zanetti ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio per 0-0 Milan ed Empoli.

Sulla squadra e le tante giovani promesse, ha commentato così: “Il nostro è un gruppo in gran parte rinnovato rispetto allo scorso anno, gli stranieri che alleno quest’anno sono obbligati a imparare l’italiano, mentre in passato ero io costretto a imparare l’inglese. La nostra è una società importante, dove sono passati tanti allenatori bravi e bisogna essere all’altezza, ma nessuno mi obbliga a mettere in campo i giovani. È bravo il club a mettermi a disposizione giovani già pronti. Baldanzi, Fazzini, Vicario e Parisi sono giocatori pronti, che hanno qualcosa in più. Noi li facciamo giocare.