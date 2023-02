Milan, dirigenti a pranzo con la squadra a Milanello. Scaroni: “Vi siamo molto vicini”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan ha voluto dimostrare vicinanza alla squadra in vista del derby contro l’Inter. Il presidente Scaroni, Maldini, Massara e l’ad Furlani si sono dunque presentati al centro sportivo di Milanello per pranzare insieme ai calciatori e a Pioli. A prendere la parola sono stati Maldini, che ha ricordato cosa significhi indossare i colori del Milan, e Scaroni, che ha detto: “Abbiamo grande fiducia nei vostri confronti. Vi siamo così vicini che vorremmo essere in campo con voi“. I rossoneri sperano finalmente di uscire da un periodo molto difficile, ma sono consapevoli che non sarà facile in una partita come il derby.