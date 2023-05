Milan-Cremonese, Ballardini: “I punti servono sia a noi che a loro, proveremo a metterli in difficoltà”

Il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan: “I punti sono molto pesanti anche per loro, si stanno giocando la qualificazione per la Champions. Noi siamo sul pezzo, faremo la nostra partita. Il Milan sta bene fisicamente, sono forti. Se faremo una partita di livello daremo fastidio anche a loro a San Siro. Quando siamo squadra, chiunque scenda in campo fa il suo dovere. Stiamo migliorando nell’approccio alla partita, in quello che dobbiamo fare quando abbiamo la palla e come ci dobbiamo comportare in fase difensiva”.

Ballardini si è poi soffermato sulle scelte di formazione e sulle condizioni di Benassi e Tsadjout: “Ho già deciso chi partirà titolare, ma non l’ho ancora detto ai ragazzi. Io considero tutti i giocatori del gruppo, voglio che siano coinvolti tutti. Poi è ovvio che si devono fare delle scelte in base al momento di forma del singolo. Benassi ha recuperato, oggi si è allenato con la squadra oggi ed è a disposizione. Tsadjout è out, sta migliorando ma probabilmente rientrerà con la squadra la settimana prossima. In generale a parte un po’ di fastidi e un po’ di stanchezza, mi sembra che la squadra stia bene”.