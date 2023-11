Milan, Costacurta sul ritorno di Ibrahimovic: “Non credo basterà per tornare ad alti livelli in Europa”

Zlatan Ibrahimovic ha fatto sapere sui suoi canali social di un suo imminente ritorno al Milan, ovviamente non in veste di giocatore. Alessandro Costacurta ha commentato la scelta dei rossoneri di riaccogliere lo svedese: “Il ritorno di Ibrahimovic non credo servirà al Milan per tornare ad alti livelli in Europa. Quando arrivano personalità del genere vuol dire che si ha poca fiducia nell’allenatore e non credo sia questo il caso. Non ho idea di cosa possa fare al Milan”.