Milan, Corriere della Sera: accordo con il Congo, coinvolta la vedova di Luca Attanasio

Il Milan sta per chiudere un accordo commerciale con la Repubblica Democratica del Congo. Lo rivela il Corriere della Sera, che spiega come sul retro della maglia rossonera comparirà una scritta per promuovere il turismo nel paese africano in cui è in corso una guerra e dove qualche anno fa è stato ucciso in un agguato l’ambasciatore italiano Luca Attanasio. E proprio con la onlus gestita dalla vedova del diplomatico tragicamente scomparso, Zakia Seddiki, oltre che con altre associazioni, sarà sviluppata una delle partnership di beneficenza.

Il progetto aiuterà bambini della Repubblica Democratica del Congo, unico paese in cui è possibile ammirare la scimmia Bonobo, ma sconsigliato dalla Farnesina come meta turistica a causa del conflitto: mancano solo alcuini dettagli, spiega il Corsera, ma il progetto è stato sviscerato nell’ultimo CdA che si è tenuto giovedì e nel quale è stato approvato il bilancio consolidato al 30 giugno con tanto di conti in positivo. L’accordo prevederebbe che sul retro della maglia del Milan compaia una scritta per promuovere la Repubblica Democratica del Congo come destinazione turistica, qualcosa di simile al Visit Ruanda dell’Arsenal. Fondazione Milan, inoltre, avvierà una serie di progetti a favore delle comunità e rivolti soprattutto ai bambini, l’idea è quella di fondare una Academy per salvarli dalla povertà grazie al calcio.