Milan, Cardinale: “RedBird farà affari con poche celebrità che hanno mentalità imprenditoriale”

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, nel corso di un’intervista concessa al ‘New York Post’, ha parlato del progetto della sua società RedBird e del coinvolgimento delle celebrità: “Faremo affari con poche celebrità, ma tutte quelle che abbiamo coinvolto come LeBron James, Matt Damon, Ben Affleck e Dwane Johnson hanno una mentalità imprenditoriale. Intorno a loro si possono costruire delle aziende. Inserire un volto noto non aumenta il valore di un’impresa, ma se trovi persone intelligenti è davvero interessante. Lui vede l’industria dei media in modi che noi non potremmo mai vedere, e noi possiamo mostrargli come renderla operativa e monetizzabile”.

Cardinale poi è entrato nel dettaglio dei compiti di RedBird: “Uno dei mandati che abbiamo è quello di più informazione. Per quanto riguarda le notizie ci sono due estremi: le notizie digitali e i grandi operatori, ed entrambi sono in difficoltà in termini di traiettoria di accelerazione dei profitti e del flusso di cassa. I media digitali devono essere consolidati, mentre i grandi devono innovare. Stiamo cercando di capire questo panorama e ci sono poche persone al mondo che possono orientarsi meglio del nostro partner Jeff Zucker”.