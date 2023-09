Ginnastica, la procura Fig chiede ammonizione per Maccarani e assoluzione per Tishina

Sono emerse novità in merito all’udienza presso il tribunale nazionale che vede a giudizio Emanuela Maccarani e Olga Tishina, rispettivamente ex dt dell’accademia di Desio nonché allenatrice della nazionale e la sua assistente, accusate di abusi psicologici ai danni delle Farfalle. La procura federale della Federginnastica, guidata da Michele Rossetti, ha infatti chiesto la sanzione dell’ammonizione per Maccarani e di assoluzione per Olga Tishina.

“Non c’è prova di un comportamento vessatorio nei confronti delle ginnaste. Al contrario, se una colpa si può imputare a Emanuela Maccarani è quella di “eccesso di affetto nei confronti della Basta” ha spiegato il procuratore Rossetti, motivando così la sua decisione di limitarsi a richiedere una semplice ammonizione. A processo in seguito alla denunce di Nina Corrradini e Anna Basta, le due sono ancora in attesa di scoprire il proprio destino.