Basket, al via la nuova stagione di Serie A su Dazn

Manca sempre meno all’inizio della stagione regolare della Serie A 2023/2024 di basket, che da quest’anno sarà trasmessa su Dazn. Si parte sabato 30 settembre con la sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Vanoli Basket Cremona, mentre per il debutto dei campioni in carica dell’Olimpia Milano, al Forum contro Treviso, bisognerà attendere domenica 1° ottobre. La grande novità è la presenza di Andrea Trinchieri al commento tecnico. “Da questa stagione tutto il basket è su Dazn e allora ho pensato bene di ‘trasferirmi’ anch’io! Raccontare le partite mi stimola molto: è come se allenassi durante la partita con e per gli spettatori” ha dichiarato l’ex tecnico del Bayern Monaco.

Oltre alla trasmissione in diretta delle partite, Dazn lancerà anche un nuovo appuntamento, in esclusiva sul proprio canale YouTube, dal titolo ‘Dazn Got Game‘. Pierluigi Pardo ospiterà ogni settimana insieme ai telecronisti di Dazn un grande protagonista del mondo del basket. L’ospite della prima puntata sarà Amedeo Della Valle. Spazio inoltre allo speciale Fantabasket LBA, un gioco interattivo che coinvolgerà gli appassionati di basket, i quali potranno inoltre interagire con Pardo e gli ospiti tramite la live chat.