Milan, Calabria: “Derby? Vogliamo solo vincere, si vivono emozioni forti”

Il capitano del Milan, Davide Calabria, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha parlato dell’importanza del derby contro l’Inter di domenica sera: “E’ una settimana incredibile, si vivono emozioni forti. Tra le due squadra non ci sono mai stati particolari problemi in campo, c’è rispetto reciproco. E’ normale che ci sia adrenalina, noi vogliamo soltanto vincere. Lo scorso anno fu una partita decisiva per la cavalcata verso lo scudetto, Sassuolo-Milan è stato il momento più bello della mia carriera al Milan. Ero sicuro che avremmo vinto, l’ho detto ai miei amici. C’era la voglia di dimostrare”.

Il terzino è cresciuto in rossonero e sento molto il legame con la maglia: “I primi ricordi sono legati alla mia famiglia, tutti seguivano il Milan. Ho avuto la fortuna di incontrare molti campioni nella mia carriera, è stato fantastico. Calciatori come Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Franco Baresi e adesso anche Paolo Maldini. A Milanello si respira la storia, è un luogo affascinante. Lavorare con questi campioni è quasi normalità, ma non lo diventa mai. E’ bellissimo sia per chi come me è cresciuto nel settore giovanile, ma anche per chi arriva da fuori. Incontrare tutti questi campioni ti fa capire l’importanza di questo club”.