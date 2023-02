Milan, Calabria: “Accettiamo le critiche, ma non le innumerevoli falsità. Basta con assurde illazioni”

Il Milan sta attraversando il suo momento più difficile sotto lo gestione di Stefano Pioli e nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni in merito alle possibili cause del crollo di rendimento della squadra. A mettere a tacere tutte queste voci ci ha pensato il capitano rossonero Davide Calabria che, attraverso una Instagram story, si è lasciato andare ad uno sfogo: “Vincere o perdere, come le critiche, fanno parte di questo mondo. Le accettiamo e siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose. Quello che non accettiamo in maniera assoluta sono le innumerevoli falsità che da qualche giorno si susseguono e coinvolgono i miei compagni e il sottoscritto. Il nostro è un gruppo fantastico, sano e composto prima di tutto da uomini che si vogliono bene, con grandi valori morali, di rispetto e stima reciproca. Continuiamo a rimanere concentrati sul nostro lavoro con la testa sul campo e basta con queste assurde illazioni“.