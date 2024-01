Milan-Bologna, Thiago Motta: “La squadra di Pioli è una delle candidate per lo Scudetto”

“Stiamo bene e ci stiamo preparando nel modo giusto come sempre. Cercheremo di fare bene nella prossima partita contro un’avversaria importante”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Thiago Motta in conferenza stampa, in vista della prossima partita di San Siro contro il Milan. L’infermeria è un tema caldo nell’attualità rossoblù: “Saelemaekers sta meglio rispetto a Karlsson, perché viene da uno stop più breve, mentre Jesper viene da un periodo di infortunio più lungo e sta anche a noi aiutarlo a ritrovare la migliore forma. Ilic? Fisicamente è più indietro degli altri. Noi cercheremo di aiutarlo a migliorarsi e sono sicuro che per il futuro può diventare un giocatore importante per il Bologna”. C’è ancora da aspettare per il rientro di Ndoye: “Farà il massimo per recuperare nel minor tempo possibile. Lui ha valori importanti dentro e fuori dal campo”. Sui rossoneri di Stefano Pioli: “La prima partita contro il Milan è stata una delle poche in cui non ho avuto la sensazione di poter vincere. La squadra di Pioli è una delle candidate allo scudetto, parte sempre molto forte. Noi sabato dovremo provare a imporre il nostro gioco, cercando di essere determinati su quello che proporremo”.