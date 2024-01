Milan-Bologna, Pioli: “In una cosa assomigliamo a Sinner. Scudetto? Noi non in quella lotteria”

“Ho visto la partita, ho la fortuna di andare a letto presto e di svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno come l’ha battuto lui… In questi anni nel nostro percorso abbiamo dimostrato di poter lavorare in un certo modo e di avere la mentalità giusta per provare a salire di livello. In quello credo che somigliamo a Jannik. Lui è al top nel mondo, noi stiamo lavorando per arrivarci”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: “La squadra sta vivendo un buon momento e sta bene mentalmente dopo aver vinto delle partite. Il nostro futuro è solo la gara di domani. Leao? Se abbiamo segnato molto di più dell’anno scorso e siamo il secondo miglior attacco del campionato è anche tanto grazie a lui. Per noi è un punto di riferimento, ci sta offrendo tante soluzioni e sta servendo dei gran palloni. È uno dei giocatori che in Serie A fornisce più assist. Amo Rafa nel suo modo di essere, è un artista, è un genio, però ascolta. È questa la cosa importante”. E sulla corsa scudetto: “Noi non siamo in quella lotteria. Dobbiamo pensare solo ai nostri risultati ed a una partita per volta”.