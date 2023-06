Milan, auguri a Maldini sui social: tifosi infuriati, nei commenti spopola l’#CardinaleOut

In occasione del compleanno di Paolo Maldini, che oggi – lunedì 26 giugno – spegne 55 candeline, il Milan gli ha dedicato un post sui social, facendogli gli auguri. Una scelta per nulla gradita dai tifosi rossoneri, che si sono scatenati nei commenti esprimendo il proprio disappunto. Il motivo? L’assenza di un post per annunciare il suo addio dal ruolo di direttore dell’area tecnica e contestualmente di spiegazioni, probabilmente proprio per il timore di insulti nei commenti. Come prevedibile, non è però tardata a manifestarsi l’ira dei tifosi, che se la sono presa soprattutto con la società. L’#CardinaleOut, non a caso, è il commento più gettonato e che si legge con più frequenza.

Wishing a happy birthday to our legendary Captain: Paolo Maldini@BancoBPMSpa #SempreMilan pic.twitter.com/QRk5i9aJSr — AC Milan (@acmilan) June 26, 2023