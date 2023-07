Milan, arriva il logo di Msc Crociere sulla maglia

Un nuovo sponsor si aggiunge sulle divise del Milan: il logo di Msc Crociere sarà sulla manica della maglia rossonera. Questo è il risultato dell’accordo siglato dal club e l’azienda crocieristica, che per voce di Leonardo Massa, managing director, spiega: “Dopo 10 anni dall’ultima collaborazione, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme”. Tra Milan e Msc Crociere già in programma una serie di azioni congiunte e iniziative sia in Italia che oltre confine.