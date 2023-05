Milan, Adani: “Confronto con i tifosi? Ci si nasconde dietro un dito, cose che non devono esistere”

L’ex difensore ed attuale opinionista di Rai Sport, Daniele Adani, nel corso della trasmissione 90° in onda su Rai 2, ha espresso il proprio punto di vista in merito al confronto tra il Milan ed i tifosi avvenuto dopo la sconfitta contro lo Spezia: “Si cerca sempre di nascondersi dietro un dito, non capisco il motivo. Secondo me queste sono cose che non dovrebbero esistere e se ci sono è colpa del sistema sbagliato. Tutto il gruppo squadra, compreso l’allenatore, hanno gli stessi interessi dei tifosi nell’ottenere risultati positivi e portare a casa vittorie. Sembra invece che i giocatori debbano ascoltare il pubblico, va tutto al contrario”.