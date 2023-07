Milan, 7-0 in amichevole al Lumezzane: doppiette di Pobega e Colombo

7-0 per il Milan nell’ormai classico test estivo contro il Lumezzane. A Milanello, con due tempi accorciati rispetto ai 45′ canonici, i rossoneri non faticano contro la formazione dilettantistica e vanno in rete con le doppiette di Pobega e Colombo, la rete di Messias, quella su rigore di Romero e infine con il giovane Jordan Longhi che, segnando al 67′, decreta anche la fine di questo allenamento congiunto.

La formazione titolare dei rossoneri è Sportiello, Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi, Pobega, Loftus-Cheek, Krunic, Messias, Colombo, Pulisic. Dopo quattro minuti, è già 1-0: Pulisic aveva da poco colpito il palo e poi decide di servire un assist perfetto a Pobega, che da pochi passi non può sbagliare. Al quarto d’ora, è già raddoppio, ma l’asse non cambia e funziona alla grande: Pulisic mette in mezzo, Pobega incursore firma la doppietta. Passano tre minuti ed è tris, stavolta con Messias, che riceve palla, mette a sedere un avversario, sdraia anche il portiere e calcia a porta semi sguarnita. E’ Lorenzo Colombo, dopo venti minuti, a segnare il 4-0, tap-in facile facile a tu per tu col portiere, e dopo 30 minuti finisce così il primo tempo, su decisione dei club che hanno accorciato i due tempi di circa un quarto d’ora. Nel secondo tempo ritmi più bassi ed entra Romero, che si fa subito notare: prima serve l’assist del 5-0 ancora di Colombo, poi trasforma un calcio di rigore. Al 67′ il gol del 7-0 da parte del giovane Longhi, attaccante della Primavera, e a quel punto l’arbitro Colombo fischia la fine.