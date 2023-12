Milan: 64 gol subiti nel 2023 tra tutte le competizioni, peggior dato dalla stagione 1929/1930

Periodo difficile per il Milan di Stefano Pioli, la cui posizione sulla panchina del Diavolo non è mai stata così in bilico. Oltre all’uscita dalla Champions League, i rossoneri stanno faticando a trovare continuità, anche a causa dei 30 infortuni muscolari, anche in campionato. La classifica recita terzo posto a 33 punti, ma con sole tre lunghezze di margine sulla Fiorentina quinta. Le difficoltà del Milan partono soprattutto da un’efficacia difensiva che sembra essersi persa, complice qualche errore di troppo di Maignan. Sono 64 i gol subiti nel 2023 tra tutte le competizioni, indice di una fragilità difensiva troppo elevata. E’ il peggior dato dalla stagione 1929/1930. Urge una reazione, il match contro il Sassuolo in casa, 30 dicembre alle 18, potrebbe essere l’occasione ideale per tornare a vincere e a non prendere gol.