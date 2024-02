Milan, 24 gol subiti in trasferta: come la Salernitana ultima

Dal Monza al Monza. La vittoria a dicembre per 3-0 sulla squadra di Palladino a San Siro aveva aperto un ciclo di partite che ha visto il Milan collezionare 23 punti. Domenica sera all’U-Power Stadium la formazione di Stefano Pioli è tornata ad inciampare, stavolta con il pesante risultato di 4-2 in inferiorità numerica. Nella prima metà della classifica nessuna squadra ha subìto più gol del Milan (31). Numeri ancor più preoccupanti in trasferta. Fuori dalle mura amiche, i rossoneri hanno incassato 24 reti, quota ben distante da quella di Inter (6) e Juventus (11). Quella rossonera è la quinta peggior difesa esterna del campionato, al pari della Salernitana, peggio di Verona (18), Empoli (20) e Lecce (22). A far festa domenica sera è il Monza. Per la prima volta in un match di Serie A il gruppo di Palladino ha segnato almeno quattro gol nella stessa partita. Solo uno in meno dei cinque messi insieme nelle precedenti nove giornate del massimo campionato. La fragilità difensiva dei rossoneri fuori casa inizia ad essere un problema serio.