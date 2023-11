Materazzi su Instagram insieme a Pogba: “Ti aspetto presto in campo” (FOTO)

“Ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito”. Così l’ex giocatore dell’Inter Marco Materazzi in un suo post su Instagram di poche ore fa. La frase è dedicata al suo amico Paul Pogba, presente anche nella foto nel post, e riferita allo stop che subirà il francese a causa del testosterone trovato nelle analisi dopo Udinese-Juventus dello scorso agosto.

