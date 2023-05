Marisa Laurito: “Città e vittoria speciale. Avevo promesso di vestirmi con la bandiera del Napoli in caso di vittoria”

“Uno scudetto è una grande vittoria, vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”. Sono state queste le prime dichiarazioni di Marisa Laurito dopo la vittoria del terzo scudetto. “Napoli è Napoli, è una città che ha una cultura millenaria, con primati pazzeschi. In questo scudetto c’è l’orgoglio della città e della squadra, ed è soprattutto lo scudetto della consapevolezza perché si vince senza Maradona, senza una star”.