Eurolega, quarti di finale Playoff 2022/2023: Real Madrid sbanca ancora il Partizan, si va a gara-5

Nella serata di oggi si sono giocate le quarte partite delle serie valide per i quarti di finale dei Playoff di Eurolega2022/2023. Il Maccabi Tel Aviv travolge completamente Monaco, mettendo la serie sul 2-2. La squadra israeliana stravince in casa contro i monegaschi per 104-69, rimandando tutto alla prossima sfida.

Nell’altra gara di giornata, a Belgrado si sono sfidati Partizan e Real Madrid, partendo dal 2-1 per i padroni di casa e dopo l’incredibile baraonda delle scorse gare. Anche qui gli animi non sono meno animati, e anche questa volta, a Belgrado, a vincere è il Real Madrid, 78-85, e che allunga la serie sul 2-2, sperando ancora nell’incredibile rimonta.