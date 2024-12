“Per me l’Inter è quella che ha le pressioni più grosse, è quella che vuole dominare e vincere il campionato e andare avanti in Champions, è la squadra che ha l’obbligo più grande di vincere la Serie A. Le altre ognuna a modo suo hanno un modo per togliersi pressione, mentre l’Atalanta ha la leggerezza e penso che non cambi. Anche per le parole di Gasperini: negli scorsi anni diceva di voler puntare ai quaranta punti, ora dice ‘stiamo lì, ci divertiamo, siamo sereni'”. Lo ha detto negli studi Dazn Marco Parolo parlando della lotta Scudetto che al momento vede un sovraffollamento nei piani alti della classifica di Serie A. Sull’Inter: “Hanno sempre tante occasioni. Non sono ancora primi in campionato, ma perché stanno dando un peso maggiore alla Champions – aggiunge l’ex centrocampista -. Sanno quando devono accelerare e quando devono fare la partita che conta. Forse l’avevano presa un po’ sotto gamba all’inizio. L’Inter quando la vedi sai che cinque-sei palle gol le crea e ha una continuità di metodologia di gioco simile all’Atalanta, seppur in modo diverso. Inzaghi ha un suo credo e un suo modo di giocare”.