“Mi piacerebbe giocare con Paul. Alla Juventus non abbiamo avuto molte opportunità di giocare insieme perché lui aveva molti problemi, sono rimasto molto deluso”. Sono parole di Adrien Rabiot, che a Dazn francese ha “chiamato” Paul Pogba invitandolo ad unirsi al Marsiglia. Dopo il suo trasferimento a sorpresa all’Olympique, Rabiot ha difeso la solidità del progetto del Marsiglia: “Stiamo mettendo in atto qualcosa di davvero molto importante. Sono tutti professionali, dai giocatori all’allenatore e alla dirigenza. C’è ambizione, per cui, se vuole venire, con grande piacere”.