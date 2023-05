Manovra stipendi, vicino patteggiamento Juventus-Procura Figc: udienza al TFN anticipata a domani

the_ad id=”445341″]

La Juventus e la Procura Figc sono vicine a trovare un accordo per il patteggiamento sul processo per la manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altre società. Secondo quanto riferisce l’Ansa, che lo apprende da fonti vicine alla società e alla Procura Figc, il club bianconero e il procuratore Chiné stanno lavorando per trovare un accordo e questo, se raggiunto come sembra possa avvenire, come da prassi sarà sottoposto domani al Tribunale Federale Nazionale, che deciderà nell’udienza fissata per il 30 maggio se accettarlo e chiudere dunque ogni discorso o se disporre comunque il processo per i bianconeri, che sarebbe in tal caso fissato per il 15 giugno come originariamente previsto.

Secondo le informazioni apprese dalla Gazzetta dello Sport, i dettagli del presunto patteggiamento al momento non sono ancora chiari, ma si pensa a una multa con lieve penalizzazione di punti, probabilmente 2, che relegherebbe i bianconeri alla Conference League, chiudendo però ogni discorso processuale sulla stagione in corso senza intaccare la successiva.