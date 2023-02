Manovra stipendi Juventus, Corriere dello Sport: “La Procura Figc chiederà da -20 punti alla retrocessione”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i guai per la Juventus non sono ancora finiti. Oltre ai 15 punti di penalizzazione in seguito al caso plusvalenze, la Procura Figc avrebbe intenzione di chiedere un -20 in classifica per i bianconeri a causa della manovra stipendi. Inoltre, dato che il processo si terrà a cavallo tra aprile e maggio, c’è anche lo spettro retrocessione. La Juventus potrebbe infatti subire una penalità che la releghi al fondo della classifica e la costringa quindi chiudere matematicamente il campionato all’ultimo posto.

“L’udienza al Collegio è prevista a inizio marzo, quando cioè la Procura Figc dovrebbe aver già deferito la Juve per la manovra stipendi, le partnership opache e i rapporti con gli agenti. Da quanto filtra, arriverà una richiesta di -20 nella migliore delle ipotesi” si legge sul quotidiano.