Malore Ndicka, Lucio Malan: “Episodi frequenti, va fatta chiarezza sulle cause”

“Le drammatiche immagini del malore di Evan Ndicka. A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause”. Questo il tweet del senatore della Repubblica italiana, Lucio Malan (Fratelli d’Italia), in merito al malore avvenuto nel corso del secondo tempo di Udinese-Roma, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Malan, in maniera neanche troppo velata, ha fatto riferimento ad episodi troppo frequenti. Tantissimi i commenti sotto a questo post, con i no vax in prima linea a perorare la propria causa e dall’altra parte non sono invece mancate le critiche per questo post, giudicato ampiamente fuoriluogo.

Le drammatiche immagini del malore di Evan #N’Dicka . A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause pic.twitter.com/pdu0N7hp2h — Lucio Malan (@LucioMalan) April 14, 2024