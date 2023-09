Lukaku-Ciampino, Procura Velletri apre inchiesta su auto danneggiate: responsabili rischiano 5 anni

Lo sbarco di Romelu Lukaku a Ciampino del 29 agosto potrebbe ancora procurare spiacevoli conseguenze ad alcuni dei tifosi della Roma presenti all’aeroporto. Come è noto, infatti, c’è chi si è arrampicato sui tettucci delle auto per vedere meglio l’arrivo del nuovo attaccante, e alcune vetture sono state danneggiate e semidistrutte. A questo proposito, la Procura di Velletri, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, ha aperto un’inchiesta: se i responsabili dovessero essere individuati, questi rischiano fino a 5 anni di reclusione come condanna.