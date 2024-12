La seconda palla dopo un corner, Barella da ex che raccoglie, il cross e il gol. L’Inter fa copia e incolla e con Bastoni e Lautaro riesce a venire a capo di una trasferta che sulla carta poteva essere insidiosa, anche perché i sardi dovevano reagire a una serie di sconfitte. Con lo 0-3 (c’è anche il rigore di Calhanoglu nel finale), i campioni d’Italia in carica, invece, salutano un 2024 quasi leggendario, almeno se si parla di campionato, in cui sono arrivate 27 vittorie su 38 partite, 92 gol segnati e 29 subiti, 2 sconfitte appena: in tutte queste statistiche, i ragazzi di Inzaghi si trovano al primo posto, e nettamente, delle speciali classifiche.

Si tratta anche dell’undicesima vittoria nelle ultime quattordici contro il Cagliari per i nerazzurri, con 36 gol segnati in questo periodo, ed è anche l’ottava vittoria nelle ultime nove trasferte in terra sarda (e quinta vittoria di fila in questo campionato lontano da San Siro, sempre con clean sheet) per un’Inter che a questo punto si lancia verso quello che sembra sempre più essere un triello scudetto con Napoli e Atalanta. Era da un anno che il Cagliari non inanellava quattro sconfitte di fila in campionato e adesso la panchina di Nicola torna a scricchiolare, complice una zona retrocessione dalla quale non si riesce a uscire: a fine partita, c’è contestazione feroce. E per gli ospiti, infine, si conferma l’imbattibilità nell’ultima partita dell’anno solare in A: sono nove anni di fila, con sette vittorie e due pareggi, l’ultimo brindisi negativo all’anno nuovo risale al 2015.

LA CRONACA DI CAGLIARI-INTER

Primo tempo intenso in cui l’Inter fa fatica però a prendere per mano il risultato e a farlo con continuità. Ci sono comunque delle occasioni per i nerazzurri, la più clamorosa con Lautaro che prosegue nel suo momento davvero di scarso feeling con la porta e da mezzo metro riesce a mandare altro. Bene anche Scuffet sulle conclusioni di Dumfries e Thuram, mentre tra i sardi si fa notare come suo solito Yerry Mina per le continue provocazioni nei confronti degli avversari, quindi con l’infortunio che lo estromette all’intervallo, l’unica chance costruita dai rossoblù è invece per Adopo che non trova lo specchio.

Si chiude la prima frazione, pertanto, sul risultato con cui Doveri aveva dato il calcio d’inizio, ma nella ripresa la musica cambia, e non poco. Ci pensa Bastoni a sbloccarla, un po’ all’improvviso, sfruttando una seconda palla rimessa in mezzo da Bastoni dopo un corner. E le palle inattive fanno la differenza oggi per i nerazzurri, che raddoppiano con l’uomo più atteso, il capitano, che dopo due erroracci si riscatta e da un metro stavolta segna in tap-in, ancora da sviluppo di un corner raccolto sempre da Barella al suo secondo assist da ex. Ancora a partire da un corner il terzo gol, visto che il fallo di mano ingenuo di Wiesteska porta al rigore trasformato da Calhanoglu che fa calare il sipario su una sfida senza storia.

LE PAGELLE DI CAGLIARI-INTER

IL MIGLIORE – Nicolò Barella voto 7.5. Due assist da ex, e per il resto – come se non bastasse già a giustificare la palma di migliore in campo, lo si trova ovunque e sempre pronto a giocare palloni, a ripulirli, a trasformare le azioni da difensive in offensive.

IL PEGGIORE – Mateusz Wieteska voto 4.5. Entra al posto di Mina, che con personalità aveva tenuto bene la difesa nel primo tempo, e il Cagliari sbanda. Poi pasticcia in occasione del rigore dello 0-3, con quell’ingenuo fallo di mano. Malissimo.

L’ARBITRO – Daniele Doveri di Roma1 voto 6.5. Controlla bene la partita, seda gli animi surriscaldati sul finire del primo tempo e vede bene in occasione del rigore dello 0-3.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 5.5, Mina 6.5 (1’st Wieteska 4.5), Luperto 6, Obert 5.5 (14’st Marin 6); Adopo 6, Makoumbou 5 (27’st Viola 6); Zortea 6, Gaetano 5.5, Augello 6 (14’st Pavoletti 5.5); Piccoli 5.5 (39’st Felici sv). In panchina: Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Azzi, Kingstone. Allenatore: Nicola 5.5

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Bisseck 6, De Vrij 6.5, Bastoni 7; Dumfries 6, Barella 7.5 (28’st Zielinski 6), Calhanoglu 7 (35’st Asllani sv), Mkhitaryan 5.5 (35’st Frattesi sv), Dimarco 6.5 (28’st Carlos Augusto 6); Thuram 6 (34’st Taremi sv), Lautaro 6.5. In panchina: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Motta. Allenatore: Inzaghi 7.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5.

RETI: 9’st Bastoni, 26’st Lautaro, 33’st Calhanoglu (rig).

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 5-7. Recupero: 3′ pt, 2′ st