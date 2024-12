Il 2024 di Guido Pini non è terminato nel migliore dei modi. Il 16enne di Scarperia, in provincia di Firenze, debutterà in Moto3 con Liqui Moly Dynavolt Intact GP del 2025, ma il giovane talento si trova ora costretto ad affrontare uno stop non desiderato. Pini si trovava in Spagna per una serie di allenamenti off-road. Nel corso di una di quelle sessioni, è stato vittima di un incidente, da cui è uscito con entrambe le gambe fratturate. “Guido ha avuto un problema con un salto con la moto da cross – racconta il padre – e come spesso succede, questo tipo di incidente può avere conseguenze importanti. Fortunatamente il problema non è gravissimo e si risolverà in circa un mese. Purtroppo però per tutto questo tempo non potrà gravare il peso sulle gambe e sulle caviglie, ma è pronto per tornare più forte di prima“.

Il referto medico dell’ospedale che lo ha preso in cura evidenza fratture composte alle tibie di entrambe le gambe, ma fortunatamente il pilota non dovrà sottoporsi a nessun intervento. Le condizioni di Pini verranno nuovamente valutate tra un mese, alla rimozione dei gessi. L’italiano si sottoporrà a un percorso riabilitativo, in modo da essere pronto per il via della stagione di Moto3. Il motomondiale partirà in Thailandia, con il weekend inaugurale in programma tra il 2 e il 4 marzo.

La stagione 2024 di Pini

Pini non è estraneo agli infortuni, che solo nel 2024 lo hanno fermato quattro volte, compreso quest’ultimo in Spagna. Il vicecampione di JuniorGP ha mancato il titolo a causa dei numerosi stop forzati. A marzo, l’azzurro ha dovuto affrontare una frattura che ha coinvolto scafoide e radio destri. Verso la metà di aprile, poi, Pini ha rimediato una frattura al gomito sinistro, che lo ha costretto ai box fino a giugno. Alla fine dello stesso mese si ferma di nuovo, questa volta per una frattura al radio sinistro.

I numerosi incidenti sottolineano la costanza dimostrata dall’italiano nei risultati collezionati in pista. Nonostante Pini abbia partecipato solo a quattro dei sette round del calendario di JuniorGP, ha collezionato 141 punti, finendo dietro solo allo spagnolo Alvaro Carpe, con 157 punti. Su sette gare disputate (tre doppi round e un weekend ad una sola gara), ha ottenuto cinque podi, di cui tre vittorie.