Liga 2023/2024: il Real Madrid cala il poker a Granada, il Villarreal beffa il Siviglia in rimonta

Il Real Madrid non ha la minima intenzione di fermarsi. Dopo la splendida notte in Champions League con la rimonta tutta nei minuti finali, i blancos, in formazione largamente rimaneggiata, espugnano per 0-4 il campo del derelitto Granada, già retrocesso, nella trentacinquesima giornata della Liga 2023/2024. In gol per le merengues tre nomi importanti ma che non sono di certo habitué dell’undici tipo: la sblocca Fran Garcia, raddoppia Arda Guler e Brahim Diaz, l’ex Milan, segna una doppietta. La squadra di Ancelotti, che è già campione di Spagna per la trentaseiesima volta nella storia da alcuni giorni, sale così a quota 90 punti.

Nelle altre partite di giornata, colpaccio del Villarreal che batte in rimonta il Siviglia. En-Nesyri porta avanti per due volte gli ospiti, momentaneo pari di Sorloth, che segna anche il gol vittoria al 97′ dopo il nuovo pareggio di Mosquera all’84’ in una partita per cuori forti. Vince anche il Maiorca, 1-0 al Las Palmas grazie al gol a opera di Gonzalez in quello che era una sorta di derby tra isolani e destinazioni cult per le vacanze imminenti. In serata, infine, si giocherà la partita che mette di fronte Athletic Bilbao e Osasuna.