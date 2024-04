Liga 2023/2024: Guler piega la Real Sociedad e lancia il Real Madrid e Ancelotti verso il titolo

Arda Guler “accetta” le scuse di Carlo Ancelotti e si prende le copertine nella notte piovosa di San Sebastian. Nell’anticipo della trentatreesima giornata di Liga 2023/2024 alla Reale Arena un lampo del turco alla mezzora di gioco a regalare al Real Madrid l’ennesima vittoria, 0-1 sul campo della Real Sociedad, che a cinque giornate dalla fine vale il provvisorio +14 sul Barcellona e dunque la possibilità di chiudere i giochi persino alla trentaquattresima giornata giornata, in base ai risultati dei blaugrana. Sempre più vicino il titolo per i blancos, impegnati al venerdì in virtù dell’imminente sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, visto che le merengues giocano su due tavoli in un finale di stagione estremamente intenso.

Ed è per questo, probabilmente, che il mister italiano ha deciso di operare un turnover davvero massiccio rispetto al Clasico, con appena due confermati e nove cambi. Tra questi, proprio la stellina turca, che dopo i mesi difficili per l’infortunio e le successive settimane in cui ha trovato poco spazio, questa sera la decide regalando la vittoria ai suoi e di sicuro premiando anche le scelte del mister, che da qui a fine annata proverà a trovare più spazio per uno dei pezzi pregiati. Per i ragazzi di Alguacil, invece, sesto posto e c’è il rischio sorpasso a opera del Betis in una corsa per la zona europea sempre più intensa.