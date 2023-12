Leonardo Bonucci: “Chiellini è la storia del calcio italiano. Noi due come il giorno e la notte”

“Ce l’aspettavamo un po’ tutti, ho sentito Giorgio qualche giorno fa prima della finale della MLS ed ero un po’ preparato a questo momento, è la storia del calcio italiano, ho avuto la fortuna di vivere con lui sia in campo che fuori, è uno dei pochi amici che il calcio mi ha regalato e che mi lascerà nel prosieguo della vita, insieme abbiamo condiviso tanto”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci poco dopo l’annuncio dell’addio al calcio di Giorgio Chiellini. “Un giorno triste, perché vorresti che persone, giocatori e amici come lui non smettessero mai, ma poi arriva per tutti questo momento, credo che il ricordo che Giorgio lascia sia unico”, ha aggiunto Bonucci che poi si sofferma sulla vita fuori dal campo: “Lui è un padre premuroso, una persona molto equilibrata, intelligente, con un grande cuore, devo dire che la cosa che mi ha sorpreso più di tutti è stato il suo modo di gestire la sua passione per il calcio, soprattutto dopo l’infortunio al crociato, ho visto un Giorgio nuovo, questo è sinonimo di intelligenza, di valori profondi”, spiega.

“Io e lui in campo eravamo il giorno e la notte, lui è sempre stato molto equilibrato, io più esuberante e attaccabrighe, lui diverso. Abbiamo condiviso tanto, ci siamo dati sostegno nella Juventus e in Nazionale nei momenti belli e brutti, abbiamo avuto anche discussioni come è normale che sia anche tra persone che si vogliono bene. Nei momenti difficili ci siamo uniti ancora di più in campo e dentro lo spogliatoio”, ha aggiunto.