Lega Serie A, De Siervo: “Stadi fondamentali, ma c’è il problema burocrazia”

“Oggi vogliamo parlare di stadi per significare quanto questo elemento sia fondamentale. Lo è perché condiziona il mezzo televisivo attraverso il quale le squadre ricevono ricavi, ma soprattutto il vero tema è quello degli incassi che si possono ottenere con un impianto idoneo. Il Milan, in una sola gara, si è assicurato l’introito di una squadra di media classifica in un anno: questo dà la misura dell’importanza dello stadio”. Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, durante il convegno “Il futuro degli Stadi in Italia”, in corso al Salone d’Onore del Coni.

“Noi come Lega Calcio cerchiamo di fornire un valido supporto alle squadre, che rimangono padrone del proprio futuro, ma abbiamo un problema con la burocrazia. Questo è il momento storico che la nostra generazione deve affrontare, abbiamo tutti una responsabilità importante”.

E ancora: “L’attuale ministro dello Sport – dice De Siervo riferendosi ad Andrea Abodi – conosce l’argomento perfettamente e sa quali sono le criticità. Siamo in un contesto che sembra poter evolvere, da questo punto di vista la Lega ha cercato di svolgere un lavoro che permettesse a tutti di avere uno strumento. Dobbiamo compiere lo sforzo di riuscire a pensare allo stadio del futuro, che sia funzionale per 20 anni”, ha concluso l’amministratore delegato della Lega.