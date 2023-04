La Lega Serie A celebra le 5 squadre italiane in semifinale in Europa: “Fatti, non opinioni”

Attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, la Lega di Serie A ha voluto celebrare la splendida serata europea per i club italiani, capaci di stabilire un nuovo record. “Prima volta in assoluto che 5 squadre italiane raggiungono le semifinali delle maggiori competizioni europee. Fatti, non opinioni” si legge. Merito di Milan e Inter, semifinaliste in Champions League, Juventus e Roma, semifinaliste in Europa League, e infine Fiorentina, in semifinale di Conference League. In passato, l’Italia aveva portato un massimo di quattro squadre nelle semifinali delle coppe europee e l’aveva fatto ben sei volte (l’ultima nel 2002/2003).

