Lega Serie A, assemblea fissata per il 26 gennaio: si parlerà dei diritti tv

La Lega Serie A ha convocato una nuova assemblea per giovedì 26 gennaio, alle ore 9.15 in prima convocazione e alle 11.15 in seconda convocazione per discutere di una serie di temi all’ordine del giorno. Presso la sede di via Rossellini a Milano, i presidenti dei club del massimo campionato, tra le altre cose, parleranno dei diritti tv del triennio 2024-2027 e, a sorpresa, anche dell’attuale triennio.