Portogallo, Operazione Penalty: perquisite le sedi di Benfica, Sporting e Porto

di Redazione 90

Un’inchiesta denominata ‘Operazione Penalty’ in Portogallo coinvolge le tre principali squadre del paese, Benfica, Sporting e Porto, le cui sedi sono state perquisite ieri dalla polizia. Per Benfica e Sporting le autorità giudiziarie hanno avviato l’istruttoria. Sono sessantasette i mandati di perquisizione, che hanno riguardato anche le abitazioni di alcuni calciatori e gli uffici della Gestifute, la società di Jorge Mendes, procuratore sportivo di molte star del panorama calcistico internazionale. Gli inquirenti indagano per sospetta frode fiscale, truffa e appropriazione indebita. L’attivista Rui Pinto – che diede il via a ‘Football Leaks’ – ha subito twittato: “Nel 2015 il progetto Football Leaks diede il calcio d’inizio. Dopo centinaia di rivelazioni d’impatto globale, la palla è passata ora alla giustizia”.